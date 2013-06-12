Європарламент підтримав призначення Міміци комісаром ЄС від Хорватії

Страсбург. 12 червня. УНІАН. Європейський парламент підтримав призначення Невена Міміци комісаром ЄС від Хорватії.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення схвалено сьогодні на сесії Європарламенту в Страсбурзі.

За призначення Н.Міміци комісаром проголосували 565 депутатів, проти – 64, утримались – 64.

У випадку призначення, Н.Міміца опікуватиметься питаннями політики захисту прав споживачів.

Формальне рішення про його призначення комісаром має бути схвалено на засіданні Європейської Ради до кінця цього місяця.

Як повідомляв УНІАН, з 1 липня Хорватія стане 28-м членом ЄС.