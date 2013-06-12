Європарламент підтримав призначення Міміци комісаром ЄС від Хорватії
15:09, 12 червня 2013Новини ЄС
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Формальне призначення відбудеться наприкінці червня
Страсбург. 12 червня. УНІАН. Європейський парламент підтримав призначення Невена Міміци комісаром ЄС від Хорватії.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення схвалено сьогодні на сесії Європарламенту в Страсбурзі.
За призначення Н.Міміци комісаром проголосували 565 депутатів, проти – 64, утримались – 64.
У випадку призначення, Н.Міміца опікуватиметься питаннями політики захисту прав споживачів.
Формальне рішення про його призначення комісаром має бути схвалено на засіданні Європейської Ради до кінця цього місяця.
Як повідомляв УНІАН, з 1 липня Хорватія стане 28-м членом ЄС.
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