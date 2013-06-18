Венеціанська комісія знайшла низку технічних проблем в законі про референдум в Україні

Брюссель. 18 червня. УНІАН. Венеціанська комісія відзначила низку технічних проблем в законі про референдум в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в оприлюдненій офіційній позиції Венеціанської комісії щодо закону про національний референдум України, схваленому Верховною Радою у листопаді 2012 року.

Так, зокрема, Комісія звернула увагу на нечіткість визначення того, як має формулюватися запитання, що виноситься на референдум.

“Стаття 19 закону передбачає, що формулювання запитань на референдум має бути “чітким і точним”. Водночас, текст не встановлює більш специфічних запобіжників”, - написано у позиції Комісії.

Венеціанська комісія нагадала, що відповідно до її Кодексу гарної практики щодо референдумів, запитання, які виносяться на референдум, мають відповідати трьом критеріям: єдність форми, єдність змісту та єдність ієрархічного рівня.

Крім того, Комісія зазначила, що в законі про референдум серед національних спостерігачів, які можуть бути присутніми на виборчих дільницях під час проведення референдуму, називаються лише представники ініціативної групи з проведення референдуму.

“Відсутність конкретних положень, що дозволяють різним партіям та громадянам більш активно брати участь в процесі референдуму може створити передумови для нерівного ставлення до прихильників та опонентів запропонованого референдуму”, - написано в документі.

В питаннях адміністрування референдуму, Комісія звернула увагу на те, що запропонована процедура є занадто складною, а також може призвести до відсутності у складі виборчих комісій представників різних політичних сил та громадянського суспільства.

Крім того, Комісія зазначила, що закон не обмежує рівень внесків, які можуть робити політичні партії та неурядові громадські організації для фінансування передвиборчої кампанії під час референдуму, що, на думку Комісії, може створити проблеми прозорості фінансування.

Комісія відзначила і низку інших проблем, в тому числі, у формуванні списків виборців та у проведенні агітації в засобах масової інформації.

Як повідомляв УНІАН, Венеціанська комісія оцінила закон України про національний референдум на запит голови Моніторингового комітету Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Андреса Херкеля.

Вона також встановила, що дозвіл виносити на референдум питання внесення змін до Конституції чи нової Конституції може завдати шкоди конституційній стабільності та законності в Україні.

Крім того, Комісія висловила думку, що закон про референдум не повністю відповідає міжнародним стандартам в частині питань, які можуть бути винесені на референдум з народної ініціативи.