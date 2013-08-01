У Польщі виявили контрабандні сигарети з України

Варшава. 1 серпня. УНІАН. Працівники польської прикордонної служби днями виявили ще два випадки контрабанди сигарет до Польщі з України через прикордонну річку Буг вартістю більш як 65 тисяч доларів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі польських прикордонників у четвер, 1 серпня.

Зазначається, що українські прикордонники після інформації польських колег затримали трьох громадян України, котрі брали участь в нелегальній поставці сигарет до Польщі.

Прес-служба зазначила, що її працівники стали свідками, як група осіб на двох плотах перевозила сигарети на польську територію.

”На кожному з них знаходилося троє осіб, які після того, як побачили човен прикордонників, зіскочили у воду та вплав повернулися на український берег”, - відзначили польські прикордонники.

На плотах знаходилося 320 тисяч штук сигарет вартістю близько 55 тисяч доларів.

У другому випадку прикордонники виявили автомобіль Jeep Cherokee, на котрому контрабандисти намагалися втекти, але він загруз на підтопленій території біля річки Буг.

”Порушники залишили авто та втекли з товаром. Під час їзди з джипу випали коробки сигаретами. Разом затримано 70 тисяч штук сигарет різних марок вартістю більш як 10 тисяч доларів”, - відзначили прикордонники.

Прес-служба також зазначила, що з початку року працівники Надбужанського відділу прикордонної служби, котрий відповідає за частину кордону з Україною, виявлено контрабанди на суму майже 4 млн доларів.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня польські прикордонники повідомили про рекордну партію контрабандних сигарет, доставленої до Польщі через ”зелений кордон” з України, вартістю майже 200 тисяч доларів.

У першому кварталі цього року працівники всіх відділів прикордонної служби Польщі виявили 20,1 млн штук контрабандних сигарет на суму 2,4 млн доларів, що удвічі менше, ніж за перші три місяці минулого року.

Сигарети є найпопулярнішими контрабандним товаром, котрий доставляється до Польщі та інших держав Євросоюзу, в тому числі, зі Сходу, де вони коштують в кілька разів дешевше.

За оцінками польського Мінфіну, до 40% усієї контрабанди сигарет потрапляє до Польщі через Україну.