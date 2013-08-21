ЄС закликає розслідувати повідомлення про нову хімічну атаку в Сирії
За даними ЗМІ, жертвами атаки стали 600 осіб
Київ. 21 серпня. УНІАН. Європейський Союз закликає негайно провести розслідування повідомлень сирійської опозиції про те, що влада нібито використовувала хімічну зброю проти бойовиків в околицях Дамаска.
Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на інформацію Reuters про заяву Верховного представника Європейського Союзу у закордонних справах і політики безпеки Кетрін Ештон.
”Ми з великим занепокоєнням сприйняли повідомлення про можливе використання хімічної зброї сирійським режимом. Подібні звинувачення слід негайно і ретельно розслідувати. ЄС повторює, що будь-яке використання хімічної зброї будь-якою стороною конфлікту в Сирії є абсолютно неприйнятним”, - сказав представник Ештон.
Водночас, він не уточнив, хто саме має провести розслідування.
Сьогодні ряд ЗМІ з посиланням на правозахисників повідомили про масштабне застосування силами сирійського уряду хімічної зброї в околицях Дамаска. Жертвами атаки стали, за попередніми даними, більш як 600 чоловік.
Коаліція національної опозиції Сирії стверджує, що кількість жертв могла досягти 1,3 тис. чоловік. Влада і військове командування Сирії, у свою чергу, заперечують цю інформацію.
Наголошується також, що повідомлення про нібито новий випадок використання хімзброї, що мав місце в Сирії, співпали за часом з прибуттям до Дамаска інспекторів ООН. Міжнародні представники мають перевірити колишні дані про використання такої зброї в країні.
За словами офіційного представника ООН Мартіна Несіркі, ООН перевіряє повідомлення про застосування хімічної зброї під Дамаском. ”Генеральний секретар ООН знає про ці повідомлення щодо хімзброї, і ми намагаємося дізнатися більше”, - сказав він.