”Народний рух України” може втратити статус спостерігача в ЄНП

Брюссель. 6 вересня. УНІАН. Європейська народна партія (ЄНП) може позбавити статусу спостерігача партію “Народний рух України”, якщо та не вирішить внутрішніх проблем.

Про це українським журналістам в Брюсселі повідомив колишній народний депутат України від партії “Батьківщина” Михайло Поживанов, який вимушено проживає нині в Австрії.

“Є проблеми, і на робочій групі (з питань членства в ЄНП — УНІАН) це обговорювалось, бо можливо (позбавлення статусу - УНІАН), якщо не буде нормального руху об'єднання, бо Борис Тарасюк перейшов до “Батьківщини”, дві чи три обласних організації не пішли за Василем Куйбідою... Ну час покаже”, - сказав М.Поживанов.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Політична Асамблея ЄНП в Брюсселі схвалила рішення про позбавлення статусу спостерігача партії “Наша Україна”, а також надала такий статус іншій українській партії - “УДАР”.