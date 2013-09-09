ОБСЄ: Проект закону про громадське телебачення в Україні потребує доопрацювання

Брюссель. 9 вересня. УНІАН. Проект закону про громадське мовлення в Україні потребує доопрацювання.

Таку думку висловила сьогодні представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дуня Міятовіч, - повідомили в її прес-службі.

“Мій офіс відзначає позитивні базові положення запропонованого акту, в тому числі щодо принципів та завдань майбутньої Національної громадської телевізійної та радіокомпанії, процедури її ліцензування, яка допоможе створити юридичні та інституційні рамки для захисту незалежності та підзвітності громадського мовника”, - процитували у прес-службі листа Д.Міятовіч на ім’я голови Верховної Ради України Володимира Рибака.

“Водночас, проект закону не виключає небезпечної можливості існування паралельно державного та громадського мовника, що суперечитиме європейським стандартам свободи слова та свободи ЗМІ”, - зазначається у листі.

Представник ОБСЄ зазначила на необхідності переглянути в проекті закону весь механізм фінансування громадського мовника, оскільки нинішні положення не відповідають кращому досвіду, що існує в регіоні ОБСЄ.

Д.Міятовіч висловила сподівання, що рекомендації експертів будуть враховані при схваленні українськими депутатами відповідного закону.