Єврокомісія надасть Лівану додаткову підтримку в 58 млн. євро для біженців з Сирії

Брюссель. 10 вересня. УНІАН. Європейська комісія схвалила сьогодні рішення про надання 58 млн. євро на підтримку Лівану.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі Єврокомісії.

Згідно з повідомленням, нові кошти передбачені для допомоги у розміщенні біженців, що прибувають до Лівану з Сирії.

“ЄС продовжить дотримуватися своїх зобов’язань, як найбільший донор, із забезпечення допомоги та підтримки тим, хто потребує внаслідок сирійського конфлікту. Сьогоднішній спеціальний захід на користь Лівану є частиною цих зусиль”, - заявив з цього приводу комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан Фюле.

З урахуванням сьогоднішнього рішення, загальний розмір допомоги ЄС у зв’язку з конфліктом в Сирії сягнув 235 млн. євро.