Європарламент планує назвати неприйнятними дії Росії проти “Східного партнерства”

Брюссель. 11 вересня. УНІАН. Європейський парламент планує назвати неприйнятними дії Росії щодо країн “Східного партнерства” та закликати Єврокомісію до конкретних дій на підтримку цих країн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у спільному проекті резолюції Європарламенту, текст якого має УНІАН.

“(Європарламент – УНІАН) висловлює жаль тим фактом, що з наближенням Вільнюського саміту “Східного партнерства”, зростають різні типи тиску на країни “Східного партнерства”, що досягають фінальної фази переговорів про підписання чи парафування їх угод про асоціацію; вважає цей тиск неприйнятним; більше того, вірить, що прогресивна інтеграція країн-партнерів з ЄС є сумісною з продовженням їх гарних відносин з Росією”, - написано в проекті резолюції.

При цьому, депутати планують закликати Росію утриматися від здійснення тиску на країни “Східного партнерства” та повністю поважати їх суверенне право здійснювати власний політичний вибір.

“(Європарламент – УНІАН) чітко підкреслює, що вільний вибір країн “Східного партнерства”, який не має жодного негативного впливу на торгівлю з Росією, не повинен приводити їх до таких наслідків, як торгівельні заходи, візова політика, мобільність працівників, втручання у заморожені конфлікти тощо”, - написано у проекті документу.

Депутати планують також висловити переконання в тому, що подальші політичні та економічні реформи на основі європейських стандартів в країнах “Східного партнерства” також в інтересах Росії, оскільки збільшують зону стабільності та процвітання в Європі.

В проекті резолюції також міститься заклик до Європейської комісії та Європейської служби зовнішніх дій до підтримки країн “Східного партнерства” та їх захисту від тиску з боку Росії.

Депутати планують висловити підтримку підписанню та парафуванню на Вільнюському саміті тих угод про асоціацію з країнами “Східного партнерства”, які будуть готові для цього. При цьому, водночас, в проекті резолюції міститься заклик до країн “Східного партнерства” продовжити необхідну роботу для підготовки до підписання чи парафування угод.

“(Європарламент – УНІАН) підкреслює потребу у відповідальності ЄС співпрацювати та захищати країни “Східного партнерства”, які були поставлені під відкритий, тривожний та зростаючий тиск Росії для відвернення їх від асоціації з Європейським Союзом та просить Комісію та Раду ЄС запропонувати конкретні та ефективні заходи для підтримки країн-партнерів”, - написано у проекті резолюції.

Депутати також планують висловитися тимчасове застосування угод про асоціацію з країнами “Східного партнерства” одразу після їх підписання, за розмороження кредитів чи технічної допомоги країнам “Східного партнерства” після підписання чи парафування таких угод, продовження заходів зі спрощення візового режиму.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Європарламент планує обговорити тиск Росії на країни “Східного партнерства”, а вже завтра – проголосувати за проект резолюції.