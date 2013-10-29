Голова Верховної Ради України Володимир Рибак сподівається, що Угода про асоціацію між Україною та ЄС буде підписана.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на розширеному засіданні Координаційно-консультативної ради з питань місцевого самоврядування в Рівному.

Рибак зазначив, що питання євроінтеграції об'єднало в парламенті політичні сили.

За його словами, також “це є приклад того, що три гілки влади - Президент, Верховна Рада, Кабінет міністрів України, працюють над тим, щоб наприкінці листопада була підписана угода”.

Рибак висловив сподівання, що в найближчий час будуть ухвалені три законопроекти. За його словами, йдеться про проект закону про прокуратуру, внесення змін до виборчого законодавства, а також ухвалено рішення щодо створення Незалежного бюро розслідувань.

Як повідомляв УНІАН, Угоду про асоціацію між Україною та ЄС планується підписати під час саміту «Східного партнерства», який відбудеться у Вільнюсі 28-29 листопада 2013 року.