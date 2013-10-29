Рибак сподівається, що Угода про асоціацію між Україною та ЄС буде підписана
Питання євроінтеграції об'єднало в парламенті політичні сили
Голова Верховної Ради України Володимир Рибак сподівається, що Угода про асоціацію між Україною та ЄС буде підписана.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на розширеному засіданні Координаційно-консультативної ради з питань місцевого самоврядування в Рівному.
Рибак зазначив, що питання євроінтеграції об'єднало в парламенті політичні сили.
За його словами, також “це є приклад того, що три гілки влади - Президент, Верховна Рада, Кабінет міністрів України, працюють над тим, щоб наприкінці листопада була підписана угода”.
Рибак висловив сподівання, що в найближчий час будуть ухвалені три законопроекти. За його словами, йдеться про проект закону про прокуратуру, внесення змін до виборчого законодавства, а також ухвалено рішення щодо створення Незалежного бюро розслідувань.
Як повідомляв УНІАН, Угоду про асоціацію між Україною та ЄС планується підписати під час саміту «Східного партнерства», який відбудеться у Вільнюсі 28-29 листопада 2013 року.