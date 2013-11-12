Україна, реформуючи виборче законодавство, має особливу увагу приділити місцевим виборам - Томбінський

Україна під час внесення змін до виборчого законодавства має особливу увагу приділити виборам на місцевих рівнях і їх прозорості.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив посол Європейського Союзу в Україні Ян Томбінський сьогодні в Києві під час круглого столу на тему: «Реформування місцевого самоврядування в Україні».

«Ми маємо думати, на яке минуле повинна спиратися країна, щоб модернізуватися. За останні 20 років Україна показала, що має стабільне місце на світовій карті. Але ми маємо думати, як зробити виборчу систему кращою з погляду довіри громадян. Я вітаю готовність українських партнерів працювати не тільки над законом про вибори, а й над іншими реформами, зокрема місцевого самоврядування, щоб місцеві вибори мали більше довіри громадян», - відзначив Томбінський.

Він нагадав, що у низці регіонів країни були виявлені негативні чинники щодо обрання місцевої влади.

«Список цих міст не короткий. Тому проблему забезпечення виборів на місцевому рівні необхідно вирішити найближчим часом», - підкреслив посол ЄС в Україні.

Крім того, він додав, що сильна Європа має будуватися на сильних регіонах, пріоритетності політики, підтримки регіонального розвитку і побудові міцної громади.

«Ми вітаємо рішення України підписати Угоду про асоціацію з ЄС. Для цього вже багато зроблено. І заплановані вдосконалення у сфері місцевої і регіональної демократії і самоврядування, які розробляє Україна за участю такої авторитетної міжурядової організації, як Рада Європи, є важливими для забезпечення відповідності українського законодавства усім вимогам регламенту і стандартам законодавства країн - членів ЄС», - сказав Томбінський.

Виступаючи від імені Генерального секретаріату Ради Європи, керівник Департаменту демократичних інституцій і управління Альфонсо Зарді підкреслив, що співпраця України і Ради Європи побудована на пріоритетах, які визначені спільно з Президентом і урядом, один з яких - «посилення місцевої демократії і сприяння реформам місцевого самоврядування в Україні».