ЄС готує відеозвернення до учасників акції за євроінтеграцію України - ЗМІ

Європейський Союз за підсумками свого саміту, що розпочинається сьогодні у Брюсселі, планує оприлюднити спеціальне відеозвернення до українців, які беруть участь в акції за європейську інтеграцію на Майдані Незалежності у Києві.

Про це повідомляє польське інформаційне агентство РАР з посиланням на власні джерела.

"Глави Ради Євросоюзу Герман Ван Ромпей під час саміту має намір узгодити з усіма главами держав та урядів відеозвернення, яке найближчими днями покажуть мітингувальниками на київському Майдані", - повідомляє агентство.

Міністр польського уряду з питань європейської інтеграції Пьотр Серафін, якого цитує РАР, також зазначив, що Польща очікує від саміту "сигналу для Майдану".

"Ми сподіваємося, що це буде у першу чергу сигнал для Майдану. Те, що справило велике враження на багатьох європейських лідерів, - це рішучість українського суспільства, це сотні тисяч людей, котрі під європейськими прапорами демонстрували та демонструють на Майдані", - сказав він.

Серафін також зазначив, що попри розчарування у Європейському Союзі позицією української влади, яка відмовилась підписати Угоду про асоціацію з ЄС, пропозиція європейської спільноти "залишається на столі".

За його словами, раніше ніхто не планував, що запланована на 19-20 грудня Рада ЄС буде ситуації в Україні, це стало наслідком останній подій у Києві.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня глава уряду Польщі Дональд Туск заявив, що домовився з главою Ради ЄС про те, що тема України стане першою та найголовнішою на засіданні цього найвищого органу ЄС 19-20 грудня.

Він також зауважив, що Євросоюз замість введення санкцій проти України повинен "зміцнити позитивний сигнал" для українців.