Бізнес по-європейськи: кримськотатарська сім'я популяризує сонячну енергетику на Буковині (відео)

Про це йдеться в сюжеті ТСН на 1+1.

Інженер-енергетик за фахом Аділ Джураєв, повернувшись після депортації в Крим, збудував свій дім, до якого не були підведені лінії передач. Замість цього він придбав сонячні пластини і спаяв їх.

"Встановив собі на будинок, і ми стали автономними. Потім сусіди так захотіли. І після цього моє хобі якось так переросло, що я почав на продаж робити", - розповів Джураєв про початок свого бізнесу ще в Криму до анексії.

Підприємець розмістив оголошення про те, що збирає сонячні батареї, на яке в першу чергу відгукнулися жителі Буковини – місцеві постійно їздять на заробітки в Європу, бачать, як люди живуть там і хочуть таке ж у себе вдома.

Читайте такожОдеська виноробня довела європейцям, що українське вино може бути конкурентоспроможним (відео)

Проте оскільки для місцевої влади такий вид енергії виявився в новинку, сім'ї підприємця довелося витратити чимало часу і зусиль, щоб залагодити необхідні бюрократичні процедури.

Втім, побудувати таку станцію обходиться недешево. Наприклад, зараз сім'я працює над міні-сонячною електростанцією вартістю 12 тисяч євро, яка буде в змозі виробляти 11 тис. кВт енергії на рік. Окупитися така станція зможе за 5-6 років.

Читайте такожУкраїнці заснували меблевий стартап, який оцінили в Європі (відео)

Щоб просувати свій бізнес Аділ Джураєв з сином Рустемом їздять по буковинських селах. Клієнтів поступово, але стає більше. Не дають про себе забути і кримські користувачі сонячних станцій, однак підприємець каже, що повернеться обслуговувати кримських клієнтів тільки за умови, що Україна поверне собі Крим.

Кримські підприємці не зупиняються на досягнутому, а тому на Буковині відкрили ще один бізнес – випічку своєї національної кухні, щоб забезпечувати себе, коли немає замовлень на сонячні електростанції.