Німеччина готова надати Україні допомогу в розробці національної транспортної стратегії

Як повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури, відповідна домовленість була досягнута між міністром інфраструктури Володимиром Омеляном і міністром транспорту та цифрової інфраструктури Александером Добриндом в ході зустрічі в Берліні 20 вересня.

"Добринд зазначив, що німецька сторона задоволена активністю двостороннього співробітництва та висловив готовність надати експертну допомогу в роботі над національної транспортної стратегії. Окремо він зазначив, що готовий підтримувати боротьбу з корупцією та спрощення бюрократичних процедур", - йдеться в повідомленні.

У свою чергу Омелян заявив, що Німеччина сприятиме Україні у якнайшвидшому підписанні угоди про "відкрите небо" з Євросоюзом.

"Відкрите небо" з ЄС - ключове питання для України. Ми сподіваємося, що голос Берліна в ЄС допоможе Україні підписати угоду до кінця цього року", - цитує прес-служба Омеляна.

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Як повідомляв УНІАН, директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Сергій Майзель раніше говорив, що уряд Німеччини вважає інвестиційно привабливим об'єктом Подільсько-Воскресенський мостовий перехід, будівництво якого розпочато ще в 1993 році, і висловило зацікавленість у фінансуванні його добудови. За словами чиновника, завдяки інвестиціям з німецької сторони міст може бути добудований за 4 роки.

Крім того, раніше в Міністерстві інфраструктури повідомили про намір відправити працівників акціонерної компанії "Укрзалізниця" та Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор") на стажування у Німеччину.