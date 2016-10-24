Де знайти гроші на власну справу: досвід ветерана АТО (відео)

Про це йдеться в сюжеті телеканалу «2+2».

«Приїхав після війни, я не міг себе змусити працювати на когось», – каже демобілізований сержант Андрій Галаха, що відкрив сімейний бізнес у Мукачево з продажу сонцезахисних систем.

Після демобілізації Андрій кілька місяців не міг звикнути до мирного життя. Однак згодом вирішив почати власну справу, незважаючи на всі труднощі.

Допомогу колишньому бійцеві надала держава, надавши фінансову підтримку у розмірі 55 тисяч гривень.

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За словами заступника голови Державної служби зайнятості Сергія Кравченка, таку допомогу може отримати будь-який безробітний. Але для цього він має мати ідею – бізнес-план, – та хист до підприємництва.

Розмір виплати залежить від зарплати на попередньому місці роботи та від сплати єдиного соціального внеску.

«Написав бізнес-план, захистили його в Центрі зайнятості, надійшли через два-три тижні гроші – сума була 55 тисяч гривень», – розповідає про свій досвід отримання допомоги Андрій.

За місяць магазин сім’ї Галавахів вже набув популярності.

«Ми вже відбили орендну плату, ми вже, в принципі, в прибутку», – зазначає підприємець.