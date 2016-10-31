За підтримки ЄС на Львівщині відновлюють давнє ремесло – килимарство

Тут планують відновити давнє ремесло – килимарство, яким по праву славився край. Відвідувачі побачили майстерні та виставкові зали, а також новостворений музей килимарства та ткацтва Глинян.

Більш того, комплекс «МОЗАЇКА» містить конференційні зали, навчальні аудиторії та якісний хостел на 30 місць, адже тут прагнуть поєднати сучасні технології з найкращими традиціями.

Реконструкція та ремонт будівлі здійснювались за фінансової підтримки ЄС в рамках проекту «Створення багатофункціонального навчально-виробничого комплексу трансформерного типу «МОЗАЇКА». На першому етапі було замінено дах, вікна, двері, комунікації будівлі, а також встановлено автономну котельню. На наступному етапі проекту комплекс буде облаштовано меблями та технікою.

Тетяна Шульга, секторальний менеджер у сфері регіонального розвитку, молоді та культури Представництва ЄС в Україні, під час свого виступу наголосила: «Європейський Союз приділяє велику увагу збереженню культурного розмаїття, і цей проект є підтвердженням відданості ЄС своїм принципам. Ми сподіваємось, що відновлення давнього ремесла у м.Глинян допоможе не лише відродити культурні традиції міста, але у довгостроковій перспективі сприятиме сталому зростанню регіону».

Перший заступник голови Львівської обласної державної адміністрації, Ростислав Замлинський, зазначив: «Вважаю, що навчально-виробничий комплекс трансформерного типу «МОЗАЇКА» стане якісним інтелектуальним старт-майданчиком, де можна буде отримати нові знання, навички, професії для всіх вікових груп населення. Це дуже важливо для розвитку регіону».

Довідка:

Проект ЄС «Створення багатофункціонального навчально-виробничого комплексу трансформерного типу «МОЗАЇКА» виконується в рамках грантової угоди між Представництвом ЄС та Глинянською міською радою. Термін реалізації проекту становить 24 місяці. Загальна вартість проекту складає понад 483 тис. євро, на 90% проект фінансується ЄС в рамках програми «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні». Благодійна організація «Фонд розвитку Глинян» також надає кошти для реалізації проекту.