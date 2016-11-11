Україна готова до старту проектів Європейського інвестиційного банку - Гройсман
ЄІБ 11 листопада підписав угоду з Мінінфраструктури про виділення 200 млн євро кредиту, які підуть на оновлення і модернізацію міського пасажирського транспорту в 20 містах країни.
Україна готова до старту проектів Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) щодо модернізації залізниць, будівництва гідроакумулюючої електростанції, підвищення енергоефективності навчальних закладів і планує найближчим часом завершити всі необхідні для цього процедури.
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Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час зустрічі з віце-президентом ЄІБ Вазілом Гудаком.
«Ми підтримуємо проект модернізації української залізниці, це для нас дуже важливий інфраструктурний проект. Підтримка проекту будівництва гідроакумулюючої електростанції - це також проект, який робить нашу країну незалежною, тому цим проектам ми також приділяємо достатньо уваги. Окремо хотів би наголосити, що ми готові підписати проекти з вищої освіти, підвищення енергоефективності. Я думаю, що ми зараз доопрацюємо деталі і будемо готові його підписати», - сказав він.
Також Гройсман зазначив, що співпраця з ЄІБ дозволяє реалізувати конкретні проекти за підтримки ЄС, які демонструють реальний позитивний ефект євроінтеграції.
Як повідомляв УНІАН, один з основних кредиторів муніципальних проектів приватного сектору економіки України - Європейський інвестиційний банк 11 листопада підписав угоду з Міністерством інфраструктури України про виділення 200 млн євро кредиту, які підуть на оновлення і модернізацію міського пасажирського транспорту в 20 містах країни.
Загальний портфель проектів ЄІБ в Україні на даний момент становить більш як 4 млрд євро.