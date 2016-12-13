Україна може залучити ще більше іноземних інвестицій, якщо поліпшить бізнес-клімат – доповідь ЄС

У Європейському Союзі вважають, що Україна у разі покращення бізнес-клімату може залучити ще більше іноземних інвестицій.

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Про це йдеться в повідомленні ЄС, присвяченому спільній доповіді Європейської комісії та Зовнішньої дипломатичної служби ЄС, у якій аналізується стан виконання Україною порядку денного Асоціації.

Зокрема, у розділі, присвяченому економічному розвитку, підкреслюються переваги, які отримали ЄС та Україна з початку тимчасового застосування поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі в січні 2016 року.

«В Україні прийнято багато законодавчих актів, які привели її законодавчу базу, пов’язану із торгівлею, ближче до ЄС. У разі покращення бізнес- та інвестиційного клімату Україна має потенціал, щоби залучити ще більше іноземних інвестицій», – констатують у ЄС.

У доповіді також наголошується, що Україна успішно виконала всі контрольні показники в рамках плану дій щодо лібералізації візового режиму, що стало основою для пропозиції Європейської комісії надати Україні безвізовий режим, яка була зроблена Європейській Раді та Європейському парламенту у квітні 2016 року.

«У цьому контексті досягнута 7 грудня домовленість між Радою ЄС та Європейським парламентом щодо механізму тимчасового призупинення прокладає шлях для завершення лібералізації візового режиму для України», – наголошують у ЄС.

Крім того, у доповіді міститься огляд зусиль України, спрямованих на поліпшення виборчої системи, її конституційних засад і хорошого управління.

У доповіді також підкреслюється, що в деяких інших областях, таких, як приватизація державних підприємств, а також у соціальному та медичному секторах реформи просувалися більш повільно. У документі також йдеться про складну гуманітарну ситуацію і про зусилля з надання допомоги внутрішньо переміщеним особам, для яких «виплата соціальних допомог та/або пенсій залишається в стадії вирішення».

«Для громадян України, які проживають у районах, які не контролюються урядом, це питання ще не розглядалося. Загалом, у доповіді підкреслюється необхідність продовжувати безперешкодне та ефективне здійснення реформ для того, щоб ефект від них змогло відчути населення», – зазначається в повідомленні.

В ЄС також ще раз вказали на політичну позицію в плані продовження повної підтримки суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів і продовження засудження та невизнання незаконної анексії Криму й Севастополя Російською Федерацією.

«Європейський Союз також продовжує підтримувати дипломатичні зусилля з пошуку мирного й довгострокового вирішення конфлікту на сході України через повне виконання Мінських домовленостей», – наголошується в повідомленні.