Майже 70% експорту українських макаронів припадає на європейські ринки – експерти

Українські експортери макаронних виробів поставляють на європейські ринки 69% цієї продукції, внаслідок чого ЄС є найбільшим споживачем вітчизняних макаронів, повідомила прес-служба асоціації «Український клуб аграрного бізнесу».

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«На європейські країни припадає 69% експорту українських макаронних виробів. За січень-листопад 2016 року в ЄС було поставлено цієї продукції на 17,6 млн дол., що в 4,2 раза більше, ніж за аналогічний період 2010 року (4,2 млн дол. США). Найбільше макаронних виробів до Європи було експортовано в 2015 році - на 18,4 млн дол.», - йдеться в повідомленні.

За даними УКАБ, основними європейськими імпортерами вітчизняних макаронів в 2016 році стали Німеччина (13,6%), Великобританія (12,6%) та Іспанія (12,3%).

Згідно з повідомленням, переважно в ЄС Україна експортує вермішель швидкого приготування. Частка цієї продукції у загальному обсязі експорту макаронних виробів в Європу становить 88,4%. Прес-служба зазначила, що за останні 6 років обсяги експорту зазначеної продукції зросли в 4 рази - до 15,5 млн дол.

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При цьому в УКАБ додали, що експорт українських макаронних виробів перевищує імпорт. «У 2016 році на кожен долар імпортованих макаронів припадало 1,8 долара експортованих українських виробів», - зазначила прес-служба.

В асоціації нагадали, що в січні-листопаді 2016 року порівняно з аналогічним періодом 2015-го експорт макаронних виробів з України скоротився на 12,7% - 25,5 млн дол. У 2015 році цей показник становив 32,6 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінагропроду, за 11 місяців 2016 року українські сільгоспвиробники поставили на зовнішні ринки аграрної продукції на 13,57 млрд дол., що становить 41,5% в загальній структурі національного експорту.

Експорт аграрної продукції з України в 2015 році становив 14,6 млрд дол. (38,1%). Імпорт за вказаний період становив 3,5 млрд дол. (9,3% від загальнонаціонального імпорту). Торговельне сальдо цієї групи товарів продемонструвало позитивний результат у розмірі 11 млрд дол.

У 2015 році 45% українського експорту продовольства пішло в країни Азії, 28,2% - в Європу, 13,6% - в Африку і 10% - в країни СНД. Основу товарної структури українського аграрного експорту становили зернові культури - 16% від загального експорту, жири та олія - 9% і олійні культури - 4%.

Найбільшими європейськими постачальниками української сільгосппродукції в 2015 році були Німеччина, Польща, Франція, Італія і Іспанія, на які припало 29% поставок продовольства. Разом з тим, частка країн СНД в українському імпорті зменшилася до 9,1%.