Майстерня індивідуального пошиву чоловічого взуття в Україні: слід підлаштовувати взуття під ногу

Найпоширеніші європейські розміри взуття у чоловіків - це 41, 42, 43, у жінок - 37, 38, 39. Та навіть стандартний розмір не гарантує легкий підбір взуття, оскільки окрім довжини є ще об'єм, під'йом та ширина стопи.

Індивідуальний підхід дозволяє клієнту не підлаштовувати ногу під взуття, а навпаки, підлаштовувати взуття під ногу.

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"Ми пропонуємо момент, коли не ти формуєш свою ногу під взуття, а коли взуття формується під ногу", - говорить Стешина.

Шкіру у майстерні вирізають вручну для кожної пари, щоб українські чоловіки були стильні та задоволені. Для виготовлення знімають по вісім мірок, а клієнт на різних етапах приміряє взуття по кілька разів, поки пара не буде максимально комфортна.

Час на пошив взуття залежить від складності моделі, але не менше двох тижнів. "Пару можна зробити за три дні, але взуття все одно повинно вистоятися на колодці кілька днів, щоб шкіра відформувалася", - розповідає Стешина.

Ціна на таку трепетну роботу не мала. Колодка коштує близько від $400, а пара з гладкої шкіри коштує від 500. "Якщо людина заплатила за класичну колодку, то далі всі модифікації для інших моделей я роблю безкоштовно. Тобто це інвестиція на початок", - каже Стешина. На ціну впливає сировина, що купується в Італії.

Класика - це не єдине, чим може здивувати майстерня Vicelli. Наразі розробляється модель кедів, які згодом можуть бути запущені в лінійку.

Окрім чоловічого взуття, майстерня, в якій наразі працює 5 людей, виготовляє й аксесуари. Це можуть бути ремені, візитниці, кардхолдери.