Додати барвів: як виготовляють аерозольні фарби українські виробники (відео)

ТОВ "Ньютон-Промсервіс" виробляє широкий асортимент автомобільних емалей та фарб в аерозольній упаковці. Наразі колектив нараховує майже дві сотні працівників, одна зміна виготовляє майже 13 тис. балонів.

Читайте такожЗ будь-якого куточка світу: журналісти розповіли, як відбувається морська доставка великих вантажів до України (відео)

Виробництво фарби розпочинається із сипучої так званої смоли. Крім того, до складу фарби входять пігменти у вигляді пудри. Й основний компонент - безпосередньо розчинник. Потім усі компоненти змішують у єдину субстанцію.

"Після змішування фарба потрапляє на лінію, яка дозовано наповнює балони фарбою та газом", - йдеться у сюжеті.

Географія використання таких фарб - різноманітна. Наприклад, завдяки ним з'явився справжній вид мистецтва - стріт-арт.