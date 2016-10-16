Австралієць створив у Авдіївці мурал з портретом місцевої вчительки (фото)

Австралійський художник Гвідо Ван Хелтен намалював мурал на одному з будинків в Авдіївці, на якому зобразив портрет місцевої вчительки української літератури.

Про це повідомляє координатор проекту ArtUnitedUs Гео Лерос в Facebook.

Автор розмістив мурал на будинку, біля якого в результаті обстрілу в 2014 році важко поранили чоловіка героїні.

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"Це портрет вчительки середньої школи в Авдіївки, вона викладає українську літературу. Під час обстрілу Авдіївки в 2014 році її чоловіка важко поранило в двадцяти метрах від цього будинку, де зображена фреска. Сам будинок розташований перед "зеленкою", за якої знаходяться сепаратисти. Ця робота несе в собі величезну силу у виразі обличчя цієї людини. Мета цієї роботи, привернути світову громадськість до цієї території, де щодня лунають вибухи мінометів. Протягом цих двох днів поки ми малювали, по українській території в двох кілометрах від нас було здійснено більше 100 ударів", - йдеться в повідомленні.