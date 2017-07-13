Україна та ЄС хочуть провести інвестиційну конференцію в Брюсселі - Порошенко

Україна і Європейський Союз планують провести велику інвестиційну конференцію на початку 2018 року, заявив президент України Петро Порошенко на прес-конференції за результатами зустрічі з президентом Європейської ради Дональдом Туском і президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером в Києві в рамках Саміту Україна-ЄС.

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"Ми доручили опрацювати можливість проведення в Брюсселі потужної інвестиційної конференції по Україні на початку 2018 року", - сказав президент.

За словами глави держави, залучення європейських інвестицій є найважливішим чинником досягнення Україною стабільного економічного зростання.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України очікує, що приплив прямих іноземних інвестицій за підсумками поточного року становитиме 4,5 мільярда доларів проти 3,8 мільярда доларів, залучених в 2016 році.

Уряд прогнозує економічне зростання в 2017 році на рівні 1,8%, в 2018 році - 3%, в 2019 році - 3,6%, а в 2020 році - 4%.