У директоратах при міністерствах хочуть встановити зарплати в 50-70 тисяч гривень

Голова національного агентства України з питань державної служби Костянтин Ващенко заявляє, що заробітні плати в директоратах при міністерствах планується установити на рівні 50-70 тис. грн.

Про це він заявив під час круглого столу в УНІАН в рамках спільного з Представництвом Європейського Союзу в Україні проекту #EUkraine на тему: «Кадрова революція влади: як Уряд буде набирати нових фахівців-реформаторів та шукати шляхи зробити систему більш ефективною».

«Стосовно мотивації, звичайно, одна із ключових – заробітна плата. Тому сьогодні прийнято принципове рішення, що враховуючи особливу відповідальність, особливі очікування від цих людей повинна бути створена відповідна мотивація і заробітна плата повинна бути конкурентною на ринку. Тому ті розрахунки, які у нас сьогодні є спільно з Міністерством фінансів в середньому (тому що це залежить від стажу, від деяких інших моментів), але в цілому можемо говорити, що керівник директорату буде мати в районі 70 тис. грн заробітну плату, керівник експертної групи в директораті – трохи більше 60 тис. і державний експерт, який працює в директораті – в районі 50 тис. грн», - розповів Ващенко.

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Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман анонсував намір залучити до урядових структур 1000 молодих кадрів для підвищення ефективності державного управління.

Уряд планує реформувати 10 з 18 міністерств у рамках поліпшення функціонування державної служби.

При міністерствах уже введено інститут держсекретарів – він, за планом, розведе політичні та адміністративні функції керівників відомств. На додаток до цього планується доповнити кожне міністерство так званими генеральними директоратами, які, у свою чергу, поділятимуться на управління і відділи та адміністративно підпорядковуватимуться держсекретарю міністерства.