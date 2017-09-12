Україна наростила експорт меду до Євросоюзу на 30%

Україна в першому півріччі 2017 року збільшила експорт меду до Європейського Союзу на 30,6% - до 29,7 млн дол., що в натуральному вираженні становить 16,7 тис. тонн продукції.

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Про це повідомляється на сторінці Міністерства економічного розвитку і торгівлі в Facebook.

«За перше півріччя 2017 року Україна експортувала до країн ЄС 16,7 тис. тонн меду на суму 29,7 млн дол. Це більше, ніж за відповідний період 2016 року, на 30,6%», - йдеться в повідомленні.

У міністерстві зазначили, що прикладом інвестиційної привабливості галузі є відкриття в Черкасах нового заводу з виробництва меду з українсько-австрійськими інвестиціями обсягом 10 млн євро, річною потужністю 16 тис. тонн готової продукції і штатом у 115 співробітників.

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінагропроду, українські бджолярі за перше півріччя 2017 року експортували майже 30 тис. тонн меду, причому основними покупцями є регіони з високою купівельною спроможністю споживачів - Європа і США.