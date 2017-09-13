Європарламент надав Україні додаткові торговельні преференції

У Європейському парламенті підписано рішення про надання Україні додаткових торговельних преференцій.

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Як передає власний кореспондент УНІАН, церемонія підписання відбулася у Страсбурзі в кімнаті протоколу Європарламенту.

Документ підписали президент Європейського парламенту Антоніо Таяні та заступник міністра з питань справ Євросоюзу головуючої у ЄС Естонії Матті Маасікас (Matti Maasikas).

На церемонії також був присутній доповідач Європарламенту з даного питання Ярослав Валеса.

Документ ще має бути оприлюднений в Офіційному журналі ЄС, після чого він набере чинності. Очікується, що це станеться наприкінці вересня.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня Рада Європейського Союзу затвердила рішення надати Україні додаткові торговельні преференції.

Відповідно до досягнутих домовленостей, квоти на томати, пшеницю, кукурудзу і мед будуть збільшені, але не в тому обсязі, як раніше це пропонувалося Єврокомісією. Сечовину з пропозицій виключено. Зокрема встановлені наступні річні квоти: для меду – 2,5 тисячі тонн, томатів оброблених – 3 тисячі тонн, пшениці – 65 тисяч тонн, кукурудзи – 625 тисяч тонн, ячміня – 325 тисяч тонн. Преференції будуть введені на строк до трьох років, як доповнення до Угоди щодо поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі.