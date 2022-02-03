Також лікар порадила, в яких випадках варто звертатися до лікаря з приводу погіршення пам'яті.

Багато людей можуть помічати у себе проблеми з пам'яттю. У деяких випадках виниклі проблеми з пам'яттю вимагають звернення до лікаря і обстеження.

Про те, які причини можуть викликати погіршення якості пам'яті, розповіла доктор медицини Стефані С. Фобіон з американської клініки Майо, передає medikforum.

В першу чергу це стрес або тривога. При стресі в організмі спостерігається високий рівень кортизолу. Даний гормон діє на тіло як стимулятор, але також впливає на гіпокамп і інші частини мозку, що відповідають за функцію запам'ятовування. Так само впливає на мозок тривожність. Обидва стани не дають організму витрачати енергію на концентрацію, зосередженість – увага порушується, пам'ять стає гіршою.

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Депресія. Не встановлено точно, чи є депресія причиною втрати пам'яті або її симптомом, але в будь-якому випадку дослідження показують існуючу зв'язок між депресією і когнітивними порушеннями, включаючи проблеми з пам'яттю.

Близькість до менопаузи (у жінок). Жінки проходять через перименопаузу - період часу, що передує менопаузі. На цьому етапі життя жінки можуть помічати, що пам'ять стала гіршою: вони часто не можуть згадати те, що раніше згадували легко.

Поганий сон. Якою б не була причина, по якій людина не висипається, поганий сон має значний вплив на здатність швидко згадувати. При дефіциті сну в мозку можуть накопичуватися потенційно токсичні для нього білки, які "вимиваються", коли людина спить достатньо.

Зловживання алкоголем. Ще одна причина, через яку може сповільнюватися робота центральної нервової системи, впливаючи на пам'ять. За словами експерта, вченим вже багато років відомо, що люди з розладами, що виникають на тлі споживання алкоголю, бувають схильні до зменшення розмірів мозку.

Проблеми з щитовидною залозою. Гіпотиреоз (коли щитовидна залоза не виробляє достатньої кількості гормонів) сприяє забудькуватості і туману в голові, але, крім того, може привести до зменшення гіпокампу, ділянки мозку, відповідальної за обсяг пам'яті.

Гіпертиреоз (заліза виробляє занадто багато гормонів) теж може порушувати когнітивну функцію, роблячи пам'ять гіршою.

Дефіцит B12 або фолієвої кислоти. B12-вітамін, що підтримує здоров'я нервів, і його достатній рівень для когнітивного здоров'я особливо важливий після 50 років.

Також фахівець дала поради, в яких випадках слід звертатися до лікаря з приводу поганої пам'яті.

Якщо ви все частіше забуваєте про повсякденні рутинні речі.

Якщо ви циклічно розповідаєте одну і ту ж історію знову і знову.

Якщо пам'ять стала гіршою раптово або після медичної процедури.

Якщо близькі все частіше помічають вашу забудькуватість.

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