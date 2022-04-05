18 пацієнтів вже у безпечному місці.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про евакуацію пацієнтів Балаклійської лікарні.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Сьогодні вдалося евакуювати пацієнтів Балаклійської лікарні, яку днями обстріляли окупанти. 18 пацієнтів закладу вже у безпечному місці та продовжують лікування", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня Синєгубов заявив, що російські окупанти влучили в районну лікарню Балаклії, будівлю було частково пошкоджено.

"Пацієнти та персонал потребують негайної евакуації, це близько 70 пацієнтів та медичний персонал. Робимо все, щоб це зробити і врятувати людей", - зазначив він.

Синєгубов нагадав, що Балаклія - це тимчасово окупована територія Харківської області, де міський голова пішов на співпрацю з окупантами.

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