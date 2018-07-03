Журналісти показали, як насправді діє медреформа в Україні (відео)

Як насправді діє медреформа в Україні, розповіли журналісти.

В.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун запевняє, що внаслідок медичної реформи діти повністю забезпечені вакцинами від кору.

При цьому, як розповіли журналісти програми "Гроші", у МОЗ запевняють: інформація про те, що батьки не можуть знайти вакцин – обман.

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Тож ЗМІ вирішили провести експеримент: відправили батьків на пошуки вакцин в аптеки. "Їх взагалі немає на ринку, їх одразу розбирають", - кажуть там. У держполіклініках вакцини є, проте лише індійські.

"Не відіграє ролі, яка країна-виробник, тут важливий тип вакцини: є цілісно клітинна (індійські саме такі - Ред.) - на них у дітей сильніша реакція - та ацелюлярна", - розповів експерт.

Експеримент продовжили: пішли до приватних клінік - там вакцин теж немає. Потрібні медикаменти були лише в одному із таких закладів, ціни там зависокі, проте батьки змушені робити там щеплення своїм дітям.

У МОЗ наголосили, що не мають жодного стосунку до закупівель вакцин приватних фармкомпаній і впливати на це не можуть.