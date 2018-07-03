Рада ухвалила закон про виплати допомоги батькам тяжкохворих дітей, які не визнані інвалідами

Законом передбачено, що державна допомога надаватиметься щомісячно у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту осіб, які доглядають за хворими дітьми» (№ 8294).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 275 народних депутатів.

Законом передбачено, що допомога на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлена інвалідність, надається щомісячно у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Відповідно до закону, перелік тяжких захворювань, розладів, травм, станів тощо, що дає право на одержання державної допомоги на дитину, якій не встановлена інвалідність, затверджується Кабінетом міністрів України.

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Законом визначено, що до стажу роботи зараховується догляд за дитиною, якій не встановлено інвалідність і яка хвора на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня.

Також надається відпустка тим, хто доглядає за дитиною, якій не встановлено інвалідність, а вона отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги.

Законом визначено, що перелік тяжких захворювань, розладів, травм, станів дитини, що дає право працівнику на отримання відпустки без збереження заробітної плати, затверджується Кабінетом міністрів.

У Прикінцевих положеннях зазначено, що цей закон набуває чинності з 1 січня 2019 року.