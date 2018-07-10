Супрун попередила про небезпеку частого використання смартфонів

Через надмірне користування смартфонами зростають ризики виникнення залежності, порушення сну та навіть появи депресії.

Зараз усім складно уявити життя без телефонів, та надмірне їхнє використання змінює нашу поведінку і впливає на здоров‘я не найкращим чином.

"Існує навіть специфічий набір симптомів як-от оніміння пальців чи порушення постави, які виникають через те, що ми не відриваємось від телефона годинами", - пише на своїй сторінці у Facebook в.о. глави МОЗ Уляна Супрун.

За її словами, дослідження підтверджують негативні ефекти від надмірного користування ґаджетами, наприклад, зростають ризики виникнення залежності, порушення сну та навіть появи депресії.

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Також Супрун дала кілька порад, які допоможуть зменшити час користування телефоном та зберегти здоров‘я:

⏰Не використовуйте телефон як будильник

Через те, що телефон лежить поруч з ліжком, з‘являється спокуса одразу відповідати на не дуже важливі повідомлення чи переглядати статус у соціальних мережах. Тому краще замінити смартфон на звичайний будильник і за можливості навіть не залишати телефон у кімнаті, де ви спите.

Це саме стосується й годинника, додала виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я. Вона наголосила, що краще мати годинник на руці, ніж постійно перевіряти час на телефоні.

🔇Вимикайте сповіщення

Вони дуже часто відволікають нашу увагу. Інколи ми реагуємо на одне сповіщення, а потім розуміємо, що вже протягом тривалого часу гортаємо стрічку новин у соціальних мережах.

🚫Визначте певний період протягом дня, коли ви не будете взагалі торкатись телефона

Телефон зазвичай не потрібний за обіднім столом, у ванній кімнаті або під час перегляду фільму чи читання книги.

📱Видаліть додатки та профілі в соціальних мережах, якими давно не користуєтесь

Це допоможе зберегти ваш час та не відволікатиме увагу на зайві сповіщення та звукові сигнали.