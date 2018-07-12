Реорганізація "Охматдиту" розширить можливості лікування онкохворих дітей - МОЗ

У відомстві наголосили, що кількість лікарів не змінюється.

Реорганізація НСДЛ "Охматдит" передбачає розширення можливостей лікування дітей завдяки оптимізації організаційної структури лікарні.

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Як повідомляється на Урядовому порталі, про це йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров'я з метою протидіяти розповсюдженню фейків у сфері охорони здоров’я.

"Реорганізація Центру дитячої онкогематології та трансплантації кісткового мозку передбачає розформування адміністративної частини, що була необґрунтованою надбудовою над чотирма відділеннями (підтримуючої, інтенсивної хіміотерапії, трансплантації кісткового мозку, хіміотерапії онкогематологічних захворювань) і не мала жодної лікувальної функції.

Жодне з відділень не закривається, а функціональні можливості відділення трансплантації кісткового мозку навіть розширюється: до штатного складу ввели посади імунологів, що дуже важливо для лікування дітей з первинним імунодефіцитом. У новій структурі це відділення називатиметься Відділенням трансплантації кісткового мозку та імунотерапії", йдеться у повідомленні.

Також у відомстві наголосили, що кількість лікарів не змінюється. Кількість пацієнтів, яких здатна прийняти та пролікувати лікарня, завдяки оптимізації структури та розбудові лікарні суттєво зросте.

"Дитяча онкологія цього року потрапила до переліку програм державних закупівель, за якими по низці препаратів Україна вперше вийде на забезпечення 100% обсягів запитів лікарень по всій країні. Це стало можливим завдяки ефективним процедурам державних закупівель через міжнародні організації. У разі неможливості отримати необхідне лікування в Україні, громадяни мають можливість отримати підтримку держави для лікування за кордоном. Програма лікування за кордоном щороку збільшується. За останні два роки (2016 і 2017) кількість пацієнтів, які отримали допомогу від держави за цією програмою, склала 362 особи, що в 1,5 раза більше загальної кількості всіх пацієнтів програми за період з 2010 по 2015 рік включно", - зауважили також у МОЗ.