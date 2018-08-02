Забруднення повітря у Києві через спеку: медики розповіли, що потрібно робити

Медики рекомендують гуляти подалі від трас і не забувати про воду.

У зв'язку з накопиченням шкідливих домішок у приземному шарі повітря столиці медики радять поки утриматися від прогулянок біля трас і більше пити води.

Про це повідомив сімейний лікар поліклініки Святошинського району №1 Павло Смалько, передає LIGA.net.

"Можна гуляти в парках, але далеко від доріг до 11:00 і після 16:00", - сказав лікар.

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За його словами, не можна забувати про воду. "Дорослому необхідно мінімум на добу випивати два літри води, дитині 10 років 1-1,5 літра. При цьому потрібно стежити за діурезом (мочитися кілька разів - Ред), нирки повинні працювати", - уточнив він.

Медик попередив, що після прогулянок, коли на вулиці дуже спекотно, бажано не перебувати в кімнаті чи офісі, де через кондиціонер є різкий перепад температури.

"Коли на вулиці під +40 градусів, не можна ставити +20 градусів. Дитині бажано бути в сусідній кімнаті, не під кондиціонером", - уточнив лікар.

За повідомленням Укргідрометцентру, до 3 серпня в Києві будуть спостерігатися метеорологічні умови, що сприяють накопиченню і вмісту шкідливих домішок у повітрі.