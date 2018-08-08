В Києві хлопець зробив татуювання й впав у кому - ЗМІ

За словами лікаря, хлопець заразився сепсисом під час тату.

В одній зі столичних лікарень лікарі вже другий тиждень борються за життя молодого хлопця, у якого після татуювання почали відмовляти органи.

Медики не наважуються давати прогнози, повідомляє Телеграм-канал Kyiv LIVE. За словами лікаря, хлопець заразився сепсисом. Його стан оцінюється як тяжкий.

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Наразі невідомо, в якому салоні постраждалий робив тату, також невідомо, чи будуть правоохоронці відкривати справу за цим фактом.

Зазначимо, що найбільш поширеним побічним ефектом після нанесення татуювання є невелике запалення. Це не дивно, оскільки організм активізує захисні функції. Однак при сильному ушкодженні шкірного бар’єру є ризик отримати інфекцію.

Як повідомляв УНІАН, в одній зі стоматологічних клінік Києва на прийомі у лікаря померла пацієнтка. Це сталося 2 серпня близько 11:00.