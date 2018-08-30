В Україні з'явилася ще одна жертва суїцидальної гри "Момо" - ЗМІ (фото)

Кам'янчани припустили, що загиблого до такого вчинку підштовхнула страшна гра "Момо", яка розлетілася по всьому світу.

У середу, 29 серпня, в Кам'янському близько 14:00 сталося самогубство. За словами очевидців, хлопець стрибнув з даху багатоповерхового будинку і впав на дашок парадного входу.

Читайте такожЖити чи не жити: названо потенційних жертв смертельної гри "Момо"

Кам'янчани, обговорюючи пригоду, кажуть, що загиблого до такого вчинку його підштовхнула страшна гра "Момо", яка розлетілася по всьому світу, передає 5692.

Як розповіла старший інспектор сектору моніторингу Кам'янського відділу поліції Олена Тимченко, відкрито справу за статтею 115 Кримінального кодексу України. Зараз встановлюються всі можливі причини самогубства.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у Кривому Розі вистрибнула з вікна шостого поверху 13-річна Софія. Серед контактів в її мобільному телефоні знайшли посилання на Момо. Друзі дівчинки стверджують, що Соня була підписана також на суїцидальні групи "Синій кіт" та "Червона сова", однак вчинок своєї подружки підлітки більше пов'язують саме з "Момо".

Довідка. "Момо" - смертельно небезпечна гра, яка поширюється за допомогою месенджера WhatsАpp. Спочатку в контактах з'являється новий користувач - анонімний куратор, підписаний як MOMO. Він надсилає підліткам страшні картинки, фотографії із зображенням сцен насильства, а потім пропонує виконувати різні накази. Якщо ж людина відмовляється це робити, їй починають погрожувати.