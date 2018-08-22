В Україні з'явилася перша жертва суїцидальної гри "Момо": 13-річна дівчинка вистрибнула з вікна шостого поверху

Зараз дівчинка вже вийшла з коми, але її стан залишається стабільно важким.

Нещодавно у Кривому Розі вистрибнула з вікна шостого поверху 13-річна Софія. Серед контактів в її мобільному телефоні знайшли посилання на Момо. Друзі дівчинки стверджують, що Соня була підписана також на суїцидальні групи "Синій кіт" та "Червона сова", однак вчинок своєї подружки підлітки більше пов'язують саме з Момо.

За словами однокласників дівчинки, вона сильно цікавилася Момо і навіть змогла з нею зв'язатися. Соня показувала друзям відео, яке їй нібито надіслала Момо. Відео, за розповідями однокласників, жахливе, передають "Факти".

Соня розіслала своїм друзям повідомлення: "Прощайте, я сьогодні піду". Кілька друзів, отримавши дивне повідомлення, кинулися до її будинку, де побачили її сидячою на підвіконні. Перед тим як стрибнути вниз, Соня для чогось затулила пальцями ніс, ніби збиралася пірнати.

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Дівчинку реанімобілем доправили в Дніпропетровську обласну дитячу лікарню. У перші дні медики не давали ніяких прогнозів. "Були спроби вийти з коми, — розповіли у Дніпропетровській обласній дитячій лікарні. — Дівчинку ввели в штучний сон. Головне на сьогодні — це стан головного мозку та легенів". Зараз дівчинка вже вийшла з коми, але стан залишається стабільно важким.

У поліції повідомили про те, що було відкрито кримінальне провадження за статтею «Доведення до самогубства». Санкція за цією статтею — до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, мета гри Момо – довести гравця до суїциду. Відзначається схожість Момо з "Синім китом" – на психіку дітей впливають приблизно однаковими прийомами.

Поки точно відомо лише про один випадок смерті дитини в Аргентині. Український департамент кіберполіції раніше повідомив, що про гру правоохоронцям відомо, але поки жодної заяви від постраждалих в Україні не надходило. Однак наші правоохоронці уважно стежать за розвитком цієї гри на території країни.