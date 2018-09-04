На Львівщині після святкування дня народження в кафе сталося масове отруєння

Роботу цього закладу харчування призупинено.

У селі Суходоли Бродівського району Львівської області 15 відвідувачів кафе "Софія" потрапили до лікарні після святкування дня народження.

Читайте такожНа Буковині масово отруїлися діти від 5 до 12 років

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської облдержадміністрації, 1 вересня компанія в кафе святкувала день народження, а вже наступного дня до інфекційного відділення Бродівської районної лікарні було госпіталізовано 8 учасників застілля, у тому числі двох дітей, із симптомами харчової токсикоінфекції.

3 вересня до лікарні було госпіталізовано з харчовим отруєнням ще 7 відвідувачів кафе, з них чотири дитини віком від 3 до 17 років.

Стан пацієнтів середньої важкості. В їжу вони вживали різноманітні салати з майонезом, рибні і м’ясні страви, десерти.

"Роботу кафе на час перевірки припинено на три доби. Загальна кількість осіб, що вживали їжу в цьому кафе 1 вересня, уточнюється", - повідомили в ОДА.

Про ситуацію повідомлено відповідні підрозділи Держпродспоживслужби, які здійснюють обстеження в осередку інфекції.