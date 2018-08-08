Масове отруєння шаурмою у Києві: з'явилися нові подробиці
17:45, 08 серпня 2018Країна
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Всі точки, де люди отруїлися шаурмою, належать одному власникові.
М'ясо для шаурми привозили з Житомирської області / фото Wellwod via Flick
Курятину для шаурми, якою масового отруїлися в Києві, привозили від одного виробника з Житомирської області.
Про це в ефірі Радіо НВ повідомив начальник столичного управління Держспоживслужби Олег Рубан.
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За його словами, постачальнику загрожує штраф або позбавлення волі на шість років. Покарання має визначити суд.
Рубан також підтвердив інформацію про те, що збудником інфекції стала сальмонела – фахівці отримали результати аналізів зі складів, де зберігали неякісну курятину.
Нагадаємо, у Києві зафіксували масові випадки отруєння шаурмою. За останніми даними, отруїлися 93 людини, серед них 12 дітей і одна вагітна.
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