Супрун розкритикувала одну з причин, через яку люди відмовляються бігати

В.о. глави МОЗ наголосила, що не потрібно бігати довгі дистанції, щоб отримувати користь для здоров’я.

Виконувач обов'язків глави МОЗ Уляна Супрун розкритикувала переконання, що біг шкідливий для хребта, особливо для міжхребцевих дисків, які нібито під час нього пошкоджуються.

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На своїй сторінці у Facebook Супрун пояснила, що міжхребцеві диски - це еластичні хрящові прокладки між тілами хребців. Одна з їхніх основних функцій - гасити вертикальні поштовхи, що проходять через хребет. Саме тому з’явилось припущення, що часто повторювані вертикальні струси дисків під час бігу можуть стати причиною їхнього передчасного зношування.

В.о. глави МОЗ переконує, що м'язи та кістки під час фізичних навантажень стають міцнішими та сильнішими. Так, за допомогою МРТ було показано, що поперекові міжхребцеві диски у людей, що займаються бігом, мають кращий вигляд.

"Наукові дані, отримані за допомогою сучасних методів дослідження, вказують, що біг не шкодить міжхребцевим дискам, а навіть навпаки, покращує їхній стан. Крім цього, у бігунів, як правило, відсутні інші фактори, що призводять до зношування дисків і розвитку болю в спині, наприклад, зайва вага та куріння", - додала Супрун.

Раніше Супрун розповіла, що дослідники, які аналізували стиль життя більш як 55 тисяч людей протягом 15 років, визначили - регулярні пробіжки продовжують життя на 3 роки.