Лікар оцінив ідею Кабміна щодо скасування переходу на літній час

Кандидат медичних наук прокоментував можливість скасування переходу на літній час слідом за Євросоюзом.

Відмовлятися від переходу на літній час, як це пропонує Кабінет міністрів України, не можна - це може погано позначитися на внутрішніх годинниках людини.

Про це розповів лікар, кандидат медичних наук Віктор Сидоренко, передає «Обозреватель». За його словами, такий негативний вплив особливо добре помітно, коли людина змінює часові пояси під час авіаперельоту.

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"За своєю спеціальністю мене іноді викликають вночі. І влітку, коли це червень, початок липня, ми бачимо, що вже о третій годині ночі небо все сіре, вже встає сонечко. Скажіть, навіщо мені треба, щоб сонечко вставало о другій ранку?" - навів приклад лікар.

За його словами, вся справа в тому, що алгоритм "сон - не сон" в людському організмі регулюється гормонами: кортізолом і мелатоніном.

"І в залежності від того, коли вони у людини виробляються, коли досягають свого максимуму - ми прокидаємося і у нас максимальна фізична активність", - пояснив Сидоренко.

"Причому якщо навесні, коли ми переводимо час на годину вперед: вже сьома, а не шоста, тобі треба вставати вже і щось робити - це набагато складніше. А ось осінній перехід - це коли ти вранці в неділю прокинувся... о, а я ще цілу годину можу законно полежати і мені нічого не буде", - підсумував лікар.

Як повідомляв УНІАН, в Україні можуть скасувати перехід на літній час після відповідного рішення у ЄС.