На Одещині сталося масове захворювання учнів ліцею: у всіх інфікованих – підвищена температура
20:47, 07 вересня 2018Країна
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Точної кількості хворих ліцеїстів поки що не відомо.
Наразі встановлюють джерело спалаху / фото УНІАН
У місті Ізмаїлі Одеської області зафіксовано масове захворювання учнів місцевого ліцею.
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Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні Держпродспоживслужби в регіоні.
«Виявити, яка саме інфекція вразила ліцеїстів та викладачів, поки що не вдається. У ліцеї навчаються 574 людини. У всіх інфікованих спостерігаються схожі симптоми: блювота, діарея, підвищена температура», - сказали в управлінні.
Зазначається, що точної кількості хворих ліцеїстів поки що не відомо. Наразі в осередку захворювання фахівці проводять комплексне санітарно-епідеміологічне розслідування, за результатами якого стане відоме джерело виникнення спалаху».
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