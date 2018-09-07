На Одещині сталося масове захворювання учнів ліцею: у всіх інфікованих – підвищена температура

Точної кількості хворих ліцеїстів поки що не відомо.

У місті Ізмаїлі Одеської області зафіксовано масове захворювання учнів місцевого ліцею.

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Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні Держпродспоживслужби в регіоні.

«Виявити, яка саме інфекція вразила ліцеїстів та викладачів, поки що не вдається. У ліцеї навчаються 574 людини. У всіх інфікованих спостерігаються схожі симптоми: блювота, діарея, підвищена температура», - сказали в управлінні.

Зазначається, що точної кількості хворих ліцеїстів поки що не відомо. Наразі в осередку захворювання фахівці проводять комплексне санітарно-епідеміологічне розслідування, за результатами якого стане відоме джерело виникнення спалаху».