Супрун прокоментувала рішення комітету Ради про її звільнення: характерна відповідь старої системи

Т.в.о. міністра охорони здоров'я подякувала "за підтримку всім, хто допомагає Україні перейти від застарілої совєцької моделі до сучасної світової в системі охорони здоров’я".

Рішення Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я рекомендувати парламенту звернутися до уряду щодо відповідності займаним посадам т.в.о міністра охорони здоров'я Уляни Супрун та заступника міністра Олександра Лінчевського є "характерною відповіддю старої системи, яка понад усе прагне зберегти статус-кво".

Про це Супрун написала на своїй сторінці у Facebook.

"Сприймаємо вчорашню постанову комітету з питань охорони здоров'я про звернення до Кабінету міністрів України з вимогою звільнити команду агентів змін МОЗУ — як характерну відповідь старої системи, яка понад усе прагне зберегти статус-кво", - зазначила вона.

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"Дуже добре, що регулярно отримуємо такий фідбек. Це допомагає розуміти, що ми діємо правильно і виконуємо суспільний запит на справжні зміни", - додала Супрун.

Також Супрун подякувала "за підтримку всім, хто допомагає Україні перейти від застарілої совєцької моделі до сучасної світової в системі охорони здоров’я".

Водночас т.в.о міністра підкреслила, що за 2 роки роботи її команди в міністерстві вдалося, зокрема, "дати пацієнтам вибір лікуватися у того лікаря, якому вони довіряють", а також звертатися "безоплатно та без обмежень за будь-якою послугою, що гарантована державою".

"Вже майже 19 мільйонів громадян обрали своїх лікарів. Ця цифра щоденно зростає", - написала Супрун.

За її словами, почалося фінансування необхідних пацієнтам медпослуг через Національну службу здоров'я України замість простого утримання медичних закладів.

"161 медзаклад вже отримав понад 800 млн грн від Нацслужби здоров’я за останні 3 місяці. Це відбувається без посередників та за прозорими справедливими процедурами. Тисячі лікарів уже отримали суттєво підвищені зарплати. Далі більше", - зазначила вона.

"Ліки від найпоширеніших та найнебезпечніших для українців хронічних хвороб можна отримати безоплатно або з суттєвою знижкою за програмою “Доступні ліки” — у кожній 3-й аптеці країни. 6,6 млн громадян вже користуються цією програмою", - додала Супрун.

Разом з тим, Супрун повідомила, що вперше за 7 років в Україні є всі вакцини для планових щеплень, а також в Україні розбудовується система регіональних кардіоцентрів, оснащених сучасним ангіографічним обладнанням.

"Вперше за всю історію незалежної України кожен українець з гострим інфарктом міокарда у критичній ситуації може одержати стент безоплатно", - сказала вона.

Разом з тим, т.в.о. міністра повідомила, що сьогодні, 3 жовтня, на засіданні уряду буде ухвалене розпорядження про перерозподіл коштів (трохи більш як 100 млн грн), "які нам вдалось знайти, для того щоб відправити на лікування за кордон громадян, які перебувають на обліку цієї програми".

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"За останні два роки за цією програмою пролікували більше українців, ніж за всі попередні роки разом", - підкреслила вона.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня Комітет Верховної Ради України з питань охорони здоров’я рекомендував парламенту звернутися до уряду щодо відповідності займаним посадам т.в.о міністра Уляни Супрун та заступника міністра Олександра Лінчевського.

Народний депутат України Ігор Шурма в коментарі агентству УНІАН зазначив, що “комітет проголосував за розгляд в сесійній залі постанов щодо звернення до Кабінету Міністрів України — розглянути питання відповідності займаним посадам Супрун і Лінчевського”.

За словами депутата, всі члени комітету, які були присутні на засіданні, підтримали це рішення. Шурма додав, що на засіданні були присутні 9 із 15 народних депутатів, які входять до складу комітету.

Як відомо, даний комітет вже неодноразово ухвалював рішення щодо необхідності розгляду питання про відповідність Супрун займаній посаді.