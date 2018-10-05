Гаряче молоко, ванни для ніг та антибіотики: як не слід лікувати звичайну застуду (відео)

Восени почнеться епідсезон захворюваності на грип. Цього року українців атакуватимуть відразу три небезпечних штами вірусу грипу.

Якщо під час застуди ви п’єте літрами гаряче молоко з медом, парите ноги і жменями їсте аспірин - зупиніться! Адже таким чином ви не лікуєте свій організм, а лише шкодите йому.

Не приймайте антибіотики без рекомендації лікарів

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Не можна приймати антибіотики при початкових стадіях респіраторних вірусних інфекцій. Це лише руйнує імунітет і виробляє в організмі стійкість до їхньої дії.

При температурі не пийте гарячі напої

Гарячі напої тільки пришвидшують зростання температури, а також провокують додаткову закладеність, біль і кашель. При застуді найкраще пити теплі (кімнатної температури) чаї, компоти, відвари і звичайну теплу воду.

Не збивайте температуру тіла до 38°С

При вірусних захворюваннях збивати температуру нижче 38°с шкідливо. Лікарі рекомендують приймати жарознижуючі засоби тоді, коли позначка на термометрі досягла 38,5°С.

Не лікуйтеся народними методами

Гірчичники, банки, ванни для ніг та картопляна пара не лікують застуди. «Бабусині рецепти» інколи навіть можуть погіршити перебіг хвороби.

За прогнозом медиків, епідсезон захворюваності на грип розпочнеться з жовтня 2018 року і триватиме до травня 2019 року.