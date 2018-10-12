Журналісти розповіли, як працює бізнес сурогатного материнства в Україні (відео)

З розвитком медицини дедалі частіше бездітні пари вдаються до послуг сурогатних матерів.

Як будь-який український бізнес, сурогатне материнство обростає посередниками, схемами та аферами.

"Ця ніша для аферистів дуже цікава. До півмільйона гривень за дев'ять місяців можуть отримати сурогатні мами за те, що виносять маля з вашим ДНК", - йдеться у сюжеті програми "Гроші".

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Аферисти у цьому бізнесі винайшли схему, як заробити й не народжувати. До того ж, лікарі кажуть, що попит на наших жінок у цій сфері зростає.

Це й не дивно, адже, наприклад, така послуга в США коштує 100 тисяч доларів, у Канаді - 90 тисяч, в Україні в середньому - від 15 тисяч доларів.

В інтернеті вже є цілі "чорні" списки сурогатних мам-шахрайок: вони свідомо роблять все, щоб не завагітніти. Та ще гірше, коли шантаж жінка починає перед самими пологами.

Раніше журналісти дізналися, скільки може заробити сурогатна мати і ким ці жінки бувають насправді.