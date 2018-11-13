Орегано і гарячий душ: 5 небанальних способів уберегтися від застуди (відео)

На вулиці холоднішає, і застудитися стає набагато легше.

Пропонуємо 5 небанальних способів, як уберегтися від застуди.

Орегано

Спеція орегано є потужним антисептичним засобом. При застуді корисно робити інгаляції з кількома краплями масла орегано.

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Гаряча їжа

Будь-яка гаряча рідка їжа полегшує симптоми застуди. Це може бути бульйон, звичайний суп чи просто чашка чаю.

Аскорбінова кислота

Якщо ви відчуваєте симптоми застуди, варто "підживити" імунітет вітаміном С. Для цього варто вживати аскорбінову кислоту.

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Гарячий душ

Приємний гарячий душ допоможе позбутися від нежитю. Крім того, вологість ускладнює поширення вірусу в повітрі.

Червоний перець

Протизастудні властивості червоного перцю були відкриті ще в Древній Індії. Він розширює судини і має сильні антисептичні властивості.