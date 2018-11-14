До Києва прибув борт з пораненими бійцями, є "тяжкі" (фото)
12:33, 14 листопада 2018Країна
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За словами волонтера, серед поранених є воїни у тяжкому стані.
Серед воїнів є "тяжкі" / фото facebook.com/nataliya.vetvitskaya
У військовий клінічний госпіталь в Києві прибув новий борт з важкопораненими бійцями з Донбасу.
Їм потрібна допомога, повідомила волонтер Наталя Юсупова на своїй сторінці в Facebook.
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"У Києві знову борт з пораненими вояками! Люди, зробіть репост, будь ласка, є воїни у тяжкому стані. Я також прошу допомагати ЗМІ, це дуже важливо! За минулі два тижні багато поранених і є загиблі. Війна не закінчується, і це лихо!", — написала вона.
Як повідомляв УНІАН, у військовий клінічний госпіталь в Києві постійно відправляють поранених бійців з Донбасу.
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