Майже 1,3 мільйона українців мають цукровий діабет - МОЗ

У 2017 році вперше встановили діагноз діабету майже 104 тис. українців, що на 2% більше, ніж у 2016 році.

В Україні майже 1,3 млн людей мають хронічне захворювання цукровий діабет.

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Про це повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров'я України.

«У світі понад 425 мільйонів людей живуть із діабетом, в Україні - майже 1,3 млн, і ці показники щороку зростають. Лише у 2017 році вперше встановили діагноз діабету майже 104 тисячам українців - на 2% більше, ніж у 2016 році», - поінформували у міністерстві.

У МОЗ нагадали, що наразі люди з діабетом ІІ типу приймають препарати для контролю рівня глюкози в крові, а такі препарати пацієнти отримують за програмою «Доступні ліки» - безоплатно або з незначною доплатою.

З початку 2018 року за програмою «Доступні ліки» пацієнти отримали препарати за майже 14 млн рецептами на суму близько 700 млн грн. У 2019 році на фінансування програми «Доступні ліки» передбачається 1 млрд грн.

«Переведення адміністрування програми до Національної служби здоров’я України не вплине на забезпечення пацієнтів ліками на цей час», - запевнили в МОЗ.