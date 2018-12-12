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В Україні заборонили вакцину від вітряної віспи

09:16, 12 грудня 2018
Країна
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Заборонено застосування вакцини / Фото: coinformatiquesolutions.com

Про це повідомляється на сайті Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

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Йдеться про вакцину серії 32050718, виробник готової лікарської форми "ГлаксоСмітКляйн Байолоджікалз с.а.", Бельгія, пакувальник і контроль якості ТОВ "СмітКляйн Бичем-Біомед", Росія з маркуванням російською мовою.

Засіб ввезеного на територію України з порушенням вимог законодавства.

Раніше в Україні наклали постійну заборону на застосування та реалізацію лікарських засобів "Валсартан", "Ванатекс" та "Тіара Тріо" для лікування артеріальної гіпертензії та серцевої недостатності.

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Теги: #Україна#заборона#вакцина