В Україні заборонили вакцину від вітряної віспи

Забороняється реалізація, зберігання та застосування лікарського засобу.

В Україні встановили постійну заборону на вакцину від вітряної віспи "Варілрікс".

Про це повідомляється на сайті Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

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Йдеться про вакцину серії 32050718, виробник готової лікарської форми "ГлаксоСмітКляйн Байолоджікалз с.а.", Бельгія, пакувальник і контроль якості ТОВ "СмітКляйн Бичем-Біомед", Росія з маркуванням російською мовою.

Засіб ввезеного на територію України з порушенням вимог законодавства.

Раніше в Україні наклали постійну заборону на застосування та реалізацію лікарських засобів "Валсартан", "Ванатекс" та "Тіара Тріо" для лікування артеріальної гіпертензії та серцевої недостатності.