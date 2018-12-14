Українські лікарні отримують фейкові вказівки щодо дій під час воєнного стану - МОЗ

Підробки на перший погляд не відрізняються від офіційних листів: вони містять вихідний номер, підпис посадової особи та інші стандартні атрибути офіційних звернень.

Міністерство охорони здоров'я України закликає медичні заклади перевіряти всі підозрілі розпорядження в рамках воєнного стану і повідомляти відомство про підроблені листи.

Про це виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун написала у Facebook.

"Ворог почав використовувати новий вид маніпуляції — надсилати вказівки від імені керівних структур, під приводом воєнного стану. Нещодавно у Центральну міську лікарню ім. Титова, що у Лисичанську Луганської області, надійшов сфабрикований лист начебто від Луганської ОДА з дорученням провести підготовчі заходи у зв'язку із впровадженням воєнного стану. МОЗ України закликає медзаклади по всій країні бути пильними і перевіряти кожен підозрілий лист", - наголосила Супрун.

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За її словами, провокатори можуть надсилати вказівки під приводом воєнного стану від імені керівних структур різного рівня. Підробки на перший погляд не відрізняються від офіційних листів: вони містять вихідний номер, підпис посадової особи та інші стандартні атрибути офіційних звернень. Такі листи можуть направлятися в окремі медзаклади або обласні управління охорони здоров’я з метою підірвати системну роботу.

МОЗ передало інформацію про інцидент до Служби безпеки України, а також до Міністерства інформаційної політики для оперативного удосконалення спільного механізму протидії інформаційним операціям в умовах воєнного стану.

У відомстві зазначили, якщо у медзаклад або керівний структурний підрозділ охорони здоров’я надійшов лист про заходи у зв’язку з воєнним станом, то необхідно, в першу чергу, перевірити легітимність листа (зателефонувати до органу або установи, з якої надійшов такий лист, і перевірити, чи дійсно такий лист є справжнім зверненням), а у разі виявлення підробки повідомити в МОЗ, надіславши електронного листа на адресу mob.moz.98@gmail.com, у темі листа зазначити “Воєнний стан-фейк-область”.