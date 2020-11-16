Болить голова в скронях що робити / фото ua.depositphotos.com

Причиною головного болю в скронях можуть бути різні стани організму: від різких перепадів артеріального тиску до інтоксикації або інфекції. При деяких захворюваннях скроневий біль - це відмітний симптом, який допомагає діагностувати хворобу.

Причини головного болю в скронях

Причин болю в скронях так багато, що лише лікар може встановити справжню причину в кожному випадку. Основні причини такі:

  • інтоксикація - вдихання отруйних парів і хімікатів;
  • метеочутливість;
  • остеохондроз шийного хребта;
  • звуження судин голови і шиї;
  • стрес і неврози - характеризується болем, що "давить", який посилюється під вечір через втому за день;
  • ураження артерій голови і мозку;
  • внутрішньочерепні запальні процеси;
  • грип, ангіна.

Що робити при болю в скронях

Як зняти головний біль / фото ua.depositphotos.com

При сильному болі в скронях слід звернутися до лікаря-терапевта або невролога. Для встановлення причин болю лікар проводить такі діагностичні заходи:

  • рентген-знімок шийного відділу хребта;
  • ЕЕГ (для виключення епілепсії);
  • КТ шийного відділу хребта;
  • УЗД судин голови і шиї.

Лікування

Лікування болю в скронях залежить від причин недуги. Якщо біль викликаний остеохондрозом або сколіозом - проводяться терапевтичні процедури і лікувальна фізкультура. Якщо причина в нервозі - пацієнту призначають медикаментозне лікування. 

Головний біль в скронях можна зняти за допомогою препаратів. Однак це не вилікує хворобу, а лише ненадовго заглушить симптом. Для зняття головного скроневої болю використовують препарати на основі кеторола і ібупрофену

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Автор: Катерина Пулатова