Головний біль в скронях може бути ознакою серйозного захворювання.

Причиною головного болю в скронях можуть бути різні стани організму: від різких перепадів артеріального тиску до інтоксикації або інфекції. При деяких захворюваннях скроневий біль - це відмітний симптом, який допомагає діагностувати хворобу.

Причини головного болю в скронях

Причин болю в скронях так багато, що лише лікар може встановити справжню причину в кожному випадку. Основні причини такі:

інтоксикація - вдихання отруйних парів і хімікатів;

метеочутливість;

остеохондроз шийного хребта;

звуження судин голови і шиї;

стрес і неврози - характеризується болем, що "давить", який посилюється під вечір через втому за день;

ураження артерій голови і мозку;

внутрішньочерепні запальні процеси;

грип, ангіна.

Що робити при болю в скронях

При сильному болі в скронях слід звернутися до лікаря-терапевта або невролога. Для встановлення причин болю лікар проводить такі діагностичні заходи:

рентген-знімок шийного відділу хребта;

ЕЕГ (для виключення епілепсії);

КТ шийного відділу хребта;

УЗД судин голови і шиї.

Лікування

Лікування болю в скронях залежить від причин недуги. Якщо біль викликаний остеохондрозом або сколіозом - проводяться терапевтичні процедури і лікувальна фізкультура. Якщо причина в нервозі - пацієнту призначають медикаментозне лікування.

Головний біль в скронях можна зняти за допомогою препаратів. Однак це не вилікує хворобу, а лише ненадовго заглушить симптом. Для зняття головного скроневої болю використовують препарати на основі кеторола і ібупрофену.

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Автор: Катерина Пулатова