Причиною головного болю в скронях можуть бути різні стани організму: від різких перепадів артеріального тиску до інтоксикації або інфекції. При деяких захворюваннях скроневий біль - це відмітний симптом, який допомагає діагностувати хворобу.
Причини головного болю в скронях
Причин болю в скронях так багато, що лише лікар може встановити справжню причину в кожному випадку. Основні причини такі:
- інтоксикація - вдихання отруйних парів і хімікатів;
- метеочутливість;
- остеохондроз шийного хребта;
- звуження судин голови і шиї;
- стрес і неврози - характеризується болем, що "давить", який посилюється під вечір через втому за день;
- ураження артерій голови і мозку;
- внутрішньочерепні запальні процеси;
- грип, ангіна.
Що робити при болю в скронях
При сильному болі в скронях слід звернутися до лікаря-терапевта або невролога. Для встановлення причин болю лікар проводить такі діагностичні заходи:
- рентген-знімок шийного відділу хребта;
- ЕЕГ (для виключення епілепсії);
- КТ шийного відділу хребта;
- УЗД судин голови і шиї.
Лікування
Лікування болю в скронях залежить від причин недуги. Якщо біль викликаний остеохондрозом або сколіозом - проводяться терапевтичні процедури і лікувальна фізкультура. Якщо причина в нервозі - пацієнту призначають медикаментозне лікування.
Головний біль в скронях можна зняти за допомогою препаратів. Однак це не вилікує хворобу, а лише ненадовго заглушить симптом. Для зняття головного скроневої болю використовують препарати на основі кеторола і ібупрофену.
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