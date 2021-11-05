За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків захворювання зареєстрована у Києві, Дніпропетровській та Львівській областях.

В Україні за добу виявили 26 488 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 1654 дитини та 488 медпрацівників.

Про це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Також за добу були госпіталізовані 5497 осіб; зафіксовано 696 летальних випадків; одужало 13 281 особа.

Крім цього, здійснено тестувань за добу – 148 001 (зокрема методом ПЛР – 71 870, методом ІФА – 21 173); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 54 958.

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За весь час пандемії в Україні

захворіло – 3 032 951 особа;

одужало – 2 492 419 осіб;

летальних випадків – 70 842;

проведено ПЛР-тестувань – 14 730 826.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1772), Дніпропетровській (2388), Львівській (1758), Харківській (1733) і Одеській (1648) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1772 випадки;

Вінницька область – 712 випадків;

Волинська область – 612 випадків;

Дніпропетровська область – 2388 випадків;

Донецька область – 1333 випадки;

Житомирська область – 993 випадки;

Закарпатська область – 469 випадків;

Запорізька область – 1595 випадків;

Івано-Франківська область – 926 випадків;

Київська область – 1072 випадки;

Кіровоградська область – 168 випадків;

Луганська область – 581 випадок;

Львівська область – 1758 випадків;

Миколаївська область – 769 випадків;

Одеська область – 1648 випадків;

Полтавська область – 1127 випадків;

Рівненська область – 1010 випадків;

Сумська область – 1113 випадків;

Тернопільська область – 749 випадків;

Харківська область – 1733 випадки;

Херсонська область – 647 випадків;

Хмельницька область – 1192 випадки;

Черкаська область – 718 випадків;

Чернівецька область – 577 випадків;

Чернігівська область – 826 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

Понад 11 млн українців вже отримали одну дозу вакцини від COVID-19. Як повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров'я, з початку вакцинальної кампанії щеплено 11 млн 086 тис. 047 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 млн 762 тис. 884. Загалом проведено 18 млн 848 тис. 929 щеплень.

Зокрема, вчоравакцинували 270 тис. 320 людей. Першу дозу отримали - 190 тис. 327, другу - 79 тис. 993.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автори: Ірина Погоріла, Світлана Закелова